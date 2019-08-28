В офисе палаты по разрешению споров Российского Футбольного союза в данный момент проходит заседание, на котором рассмотрят заявление Дмитрия Тарасова к московскому «Локомотиву».

Как сообщает агентство РИА Новости, Дмитрий Тарасов уже прибыл в офис РФС для того, чтобы принять участие в заседании. Напомним, конфликт игрока и бывшего клуба возник из-за того, что «Локомотив» отказался платить за операцию Тарасова. Спортсмен получил травму в конце минувшего сезона, а затем сделал операцию в одной из клиник в Барселоне.

«Локомотив» посчитал, что игрок не согласовал оперативное вмешательство с медиками клуба, поэтому отказался от возмещения затрат по операции, поэтому Тарасов подал заявление в РФС.

Интересы Дмитрия Тарасова на заседании в РФС будет представлять его адвокат Михаил Прокопец, он также прибыл в офис союза.