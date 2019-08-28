Футбольный клуб «Тосно» официально завершил прохождение через процедуру банкротства. Об этом сообщается в опубликованном судебном акте на официальном сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В резолютивной части акта сообщается, что конкурсное производство в отношении автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Тосно» завершено, спустя месяц после завершения заседания суд направит это определение в Федеральную налоговую службу, чтобы исключить клуб из списка должников в ЕГРЮЛ.

Напомним, в декабре 2018 года футбольный клуб «Тосно» официально был признан банкротом по решению суда, а конкурсное производство было открыто по упрощенной процедуре.

Сам клуб был ликвидирован после того, как не прошел лицензирование в ФНЛ. В сезоне-2017/18 тосненцы вылетели из РПЛ, однако стали победителями Кубка России.