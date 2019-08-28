Сборная России по волейболу стартовала в матче с Испанией на чемпионате Европы. Игра проходит на братиславском стадионе «Словнефт-Арена» в Словакии.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport.

Ранее подопечные Вадима Панкова одержали на групповом этапе ЧЕ две победы и потерпели одно поражение: россиянки разгромно обыграли сборные Белоруссии и Швейцарии, а затем внезапно проиграли команде Германии со счетом 2:3.

На групповом этапе сборной России останется сыграть еще один матч — против Словакии, одной из хозяек турнира. Встреча пройдет завтра, 29 августа. Из группы в следующий раунд выйдет четыре лучших команды из шести. Всего на первом этапе европейского волейбольного первенства участвует 24 сборных.