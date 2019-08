В Соединенных Штатах Америки скончался бывший игрок «Лос Анджелес Гэлакси» Колин Кларк.

По данным зарубежных СМИ, Колин Кларк умер 26 августа 2019 года, ему было 35 лет.

Соболезнования по поводу смерти бывшего игрока выражены в официальном «Твиттере» команды из Лос Анджелеса. «Наш клуб скорбит в связи со смертью бывшего игрока Колина Кларка. Мы мысленно сейчас с его семьей и друзьями», — говорится в сообщении «Лос Анджелес Гэлакси».

The LA Galaxy mourn the loss of former player Colin Clark. Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/v3XkDPrjka

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 27, 2019