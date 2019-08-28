Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв высказал свое мнение по поводу плохих результатов теннисистки Марии Шараповой и ее перспектив в карьере.

В интервью порталу РИА Новости Дегтярев заявил, что Мария Шарапова уже не раз на протяжении спортивной карьеры возвращалась на высокие позиции несмотря на выход из топ-100 лучших теннисисток мира.

«Для болельщиков матч с участием Марии Шараповой и Серены Уильямс был интригующим, много писали о напряженности и возможности, наконец, одержать победу после поражений последних лет», — отметил депутат Госдумы. Также Дегтярев назвал Шарапову теннисисткой с мировым именем.

«Одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом», Мария Шарапова всегда будет востребована», — заявил Дегтярев.

Напомним, Мария Шарапова выйдет из ТОП-100 рейтинга WTA, поскольку вылетела с US Open уже в первом круге.