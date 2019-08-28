Сборная России по баскетболу сенсационно победила Испанию. И не просто победила, а разгромила, выиграв с разницей в 19 очков. Понятно, что испанцы не играли на полную катушку, учитывая, что днем ранее они победили Аргентину, которой в одну калитку ранее уступила Россия. Однако с учетом ситуации с травмами в команде Сергея Базаревича, эти «+19» над Испанией — итог сильно позитивный.

Россияне наглухо связали в защите Рубио и компанию во второй и третьей четвертях, а сами на удивление неплохо действовали в атаке. Ожидаемые проблемы с разыгрывающим поделили между собой Михаил Кулагин и Григорий Мотовилов. Последний так и вовсе сыграл великолепно: две «трехи» и перехат в третьей четверти — закрепили за россиянами смертоносный рывок, после которого отыграться Испании было уже сложно.

Испанцы попытались — включили скорости, прихватили россиян, начали забивать. Это было уже в последней четверти, когда у команды Базаревича садились батарейки, из-за чего все напрочь разладилось в атаке. Разрыв в счете сократился до восьми очков, однако за две минуты до конца испанцы уже не могли сопротивляться заключительному рывку россиян после тайм-аута.

Многочисленные игровые потери максимально сплотили игроков — теперь все понимают, что успеха можно достичь только благодаря самоотверженной командой игре. Кроме того, у целого ряда баскетболистов появилась возможность показать себя. На позиции первого номера — у Михаила Кулагина и Григория Мотовилова. В роли атакующих защитников за ветераном Фридзоном, который резко осознал свою лидирующую роль, есть вариант пострелять издали у Евгения Бабурина.

На позиции легких форвардов имеются Курбанов и Карасев. Мощных форвардов исполняют Воронцевич и Антонов. Коллективного центрового изображают Ивлев и Зубков. У Базаревича все прикрыто: вполне есть боеспособная десятка игроков, каждый из который изо всех сил подменяет другого.

Судя по текущей игре этого состава у сборной России не должно возникнуть проблем в матчах с Нигерией и Южной Кореей, а возможно даже удаться навязать борьбу Аргентине — на предварительном этапе группы B. Дальнейшие перспективы станут понятны позже, в том числе и борьба за попадание на Олимпиаду.