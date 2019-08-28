Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова проведет тренировку в центре Москвы для всех желающих.

Тренировка с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию пройдет в Парке Горького 4 сентября, в среду. Точное время и место проведения тренировки будет названо позднее. Чтобы попасть на тренировку, необходимо пройти процедуру регистрации, поскольку количество свободных мест ограничено.

Организатором тренировки является производитель спортивной экипировки PUMA, лицом которого в России и является Алина Загитова. Мероприятие приурочено к выходу авторской программы тренировок от Алины Загитовой в приложении PUMATrac.

Ранее Nevasport писал о том, что у Puma вышел ролик с Алиной Загитовой, в котором спортсменка рассказывает о своей любви к фигурному катанию.