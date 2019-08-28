Бывший украинский футболист, а ныне член тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о том, зачем он возобновил карьеру в любительском мини-футбольном клубе «Ажио».

В интервью ТАСС Тимощук рассказал, что у него много друзей в любительском футболе. «Стараюсь приходить на тренировки, играть в футбол для своего удовольствия и поддержания физической формы», — заявил экс-футболист, добавив, что он занимается мини-футболом уже около двух лет и участвует в турнирах.

«Для меня это интересный опыт и возможность получить много приятных эмоций», — заявил украинец, добавив, что из-за любительского уровня никаких контрактных обязательств у него нет.

Напомним, Анатолий Тимощук завершил игровую карьеру в 2016 году в составе «Кайрата». Также Тимощук выступал за «Зенит», «Шахтер» и «Баварию».