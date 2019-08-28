Бывший игрок сборной России по футболу, а ныне телеэксперт и тренер Андрей Аршавин сделал прогноз на матч «Спартак» — «Брага» в рамках заключительного квалификационного раунда Лиги Европы.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Аршавин заявил, что его беспокоит отсутствие в составе москвичей новичков Гуса Тиля и Джордана Ларссона. По мнению Аршавина, Тиль дает ум средней линии команды, а Ларссон — скорость.

«Я и так уверен на 100%, что «Спартак» пройдет «Брагу». Она не понравилась по первой игре. Думал, что будет мощнее, ничего в ней особенного нет», — заключил Аршавин.

Напомним, неделю назад «Спартак» сыграл первый матч противостояния в Португалии, который завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Вторая игра пройдет завтра, 29 августа, на «Открытие-Арене».