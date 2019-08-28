Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил о том, что в сферу интересов петербургского «Зенита» входят братья Миранчуки.

В интервью порталу «Рейтинг букмекеров» заявил, что слухи об интересе «Зенита» не беспочвенны, однако о деньгах рассуждать он не стал. «То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой», — отметил Кикнадзе, также заявив, что в публикациях СМИ фигурируют цифры, совсем далекие от реальности.

«Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности», — заключил гендиректор «Локомотива».

По информации ряда СМИ, «Зенит» хочет приобрести полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков за 30 миллионов евро.