Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды в квалификации Лиги Европы.

На предматчевой пресс-конференции Кононов заявил, что «Спартак» готовится к ответному матчу в Лиге Европы, исходя из собственной игры. «У «Браги» есть свой стиль, которого они придерживаются. Будут держать победный счет», — заявил тренер, отметив, что португальцы будут стараться как не пропустить, так и забить в выездном матче.

«Я понимаю, как обыграть «Брагу». Это должны понимать и наши игроки. Тренерский штаб постарается сделать для этого все», — заключил Кононов, чьи слова приводит портал РИА Новости.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Брагой» завтра, 29 августа, на «Открытие-Арене» в Москве. Начало запланировано на 20:15 по московскому времени. Первая игра прошла неделю назад и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Браги».