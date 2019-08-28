Олимпийские чемпионы по биатлону Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален в скором времени могут перебраться на постоянное место жительства в Монако. Об этом Домрачева заявила в интервью порталу «Чемпионат.com».

Домрачева заявила, что на данный момент они с Бьорндаленом много времени проводят в Минске, но часто бывают и в Норвегии. Сейчас Бьорндален раздумывает над переездом в Монако. «Он принял такое решение, и естественно, как семья, мы будем следовать за ним, что, конечно, не помешает нам наслаждаться Минском и Беларусью, строить свои планы и здесь», — сказала белорусская биатлонистка, отметив, что их семья много времени проводит в разъездах.

Напомним, Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру в 2018 году, тогда же с биатлоном закончил и Уле-Эйнар Бьорндален.