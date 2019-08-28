Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал назначение Евгении Медведевой послом сборной России на Олимпиаде в Токио 2020 года.

В интервью порталу Газета.ру Жулин заявил, что Олимпийский комитет России не пытается таким образом избавить Медведеву от негативного фона. «Если говорить о том, с чем столкнулась Евгения по ходу прошлого сезона, то ей надо не обращать на это внимание, а усердно готовиться к новому сезону», — заявил тренер, сказав, что решение о назначении Медведевой послом и негатив вокруг нее не имеют связи.

«Будь она хоть трижды посол, но если она сорвет хотя бы пару элементов на льду, то ей такое доверие со стороны руководства олимпийского комитета никак не поможет», — заключил Жулин.

Напомним, вчера стало известно, что Евгения Медведева станет послом олимпийской команды России на Летних играх в Токио.