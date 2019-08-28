Бывший российский теннисист Марат Сафин прокомментировал критику в сторону Марии Шараповой и слухи о том, что она может завершить карьеру.

В интервью порталу Metaratings Сафин заявил, что Шарапова вполне может продолжить карьеру. «Это ожидания каких-то людей, считающих, что Шарапова должна быть первой и никому не проигрывать. Думаю, что это не так», — сказал экс-теннисист, предположив, что россиянка получает удовольствие от процесса, а уходить на пике бессмысленно.

«Сегодня она из сотни выпала, а завтра может вернуться. Это жизнь, бывают и светлые, и тёмные стороны», — сказал Сафин, отметив, что те, кто говорят о завершении карьеры Шараповой, обладают синдромом бабушки у подъезда. «Каждый должен заниматься своим делом. Я так отношусь к этим псевдознахарям: диванные войска!», — заключил теннисист.

Отметим, что Мария Шарапова вылетела в первом круге US Open от Серены Уильямс и после окончания турнира покинет первую сотню рейтинга WTA.