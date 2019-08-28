Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Михаил Коляда рассказал, как на его жизнь повлияла женитьба.

В интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России Коляда заявил, что об этом обычно не распространяется. «Все-таки это личное. Личная жизнь на то и личная, что о ней я не говорю. Но что-то, наверное, точно поменялось. Может быть, не внешне, а внутренне», — отметил спортсмен.

Также Коляда не стал раскрывать цели на предстоящий сезон, предпочтя оставить их в секрете. «Будем работать над тактикой, думать, что на каком соревновании делать. Будет интересно», — отметил спортсмен.

Напомним, в это межсезонье Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, которая раньше тренировалась с ним в одной группе, а сейчас выступает за Венгрию.