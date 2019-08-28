Стал известен окончательный состав сборной России по баскетболу, которая примет участие в чемпионате мира в Китае. Информация об этом появилась на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Тренерский штаб сборной России принял окончательное решение после товарищеской игры со сборной Испании.

Россию на чемпионате мира представят защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород») Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар).

Центровые команды — Евгений Валиев («Химки») и Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»). В список форвардов попали Семен Антонов (ЦСКА, Москва), Андрей Воронцевич (ЦСКА, Москва), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Карасев («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА, Москва).

Чемпионат мира по баскетболу стартует 31 августа в Китае. На групповом этапе российским баскетболистам предстоит сыграть против сборных Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.