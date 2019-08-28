Российский боец Хабиб Нурмагомедов аллегорично высказался о своем предстоящем поединке в UFC против американца Дастина Порье.

В «Инстаграме» тренера Нурмагомедова Хавьера Мендеса появилось видео его разговора с российским чемпионом. «7 сентября орел будет охотиться. Но не просто орел, а голодный орел. Это два разных зверя», — отметил Хабиб Нурмагомедов, добавив, что только одна вещь может делать человека ленивым — это набитое брюхо.

«В моем случае это не так. Так что сначала мне нужно взлететь, а потом…. Ничего не изменилось, тренер. Мы сделаем все как обычно. Вылетим на охоту и поймаем добычу», — заключил Нурмагомедов.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.