Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что клуб вел переговоры по трансферу братьев Миранчуков из московского «Локомотива».

Слова функционера приводит портал «Спорт-Экспресс». Медведев отметил, что в это трансферное окно трансфер Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит» не будет осуществлен, теперь это вопрос будущего. По словам гендиректора клуба, «Локомотив» и «Зенит» не нашли взаимопонимания по вопросу трансфера.

«Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены», — заявил Медведев, добавив, что «Зенит» может вернуться к переговорам уже этой зимой.

Напомним, ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что «Зенит» активно интересовался покупкой братьев Миранчуков. По информации прессы, клуб предлагал за обоих футболистов 30 миллионов евро.