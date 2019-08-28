Российский футболист Дмитрий Тарасов выиграл дело против «Локомотива» и сможет получить возмещение затрат на операцию от бывшего клуба.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Прокопец после заседания в палате по разрешению споров РФС. Юрист, чьи слова приводит агентство РИА Новости, заявил, что РФС почти в полном объеме удовлетворил запрос полузащитника о компенсации затрат на операцию и восстановление.

«Локомотив» должен полностью компенсировать все затраты. Судя по практике, у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена», — заявил Прокопец.

Напомним, Дмитрий Тарасов получил травму в матче за «Локомотив» весной 2019 года, самостоятельно оплатил собственную операцию и восстановление, однако когда попросил бывший клуб возместить затраты, то руководство отказалось.