Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Михаил Коляда рассказал о том, что нового будет в его программах в сезоне-2019/20.

В интервью официальному сайту ФФККР Коляда рассказал, что и короткая, и произвольная программы ему очень нравятся. «Я думаю, что всем и так будет понятно, о чем они. По крайней мере, надеюсь, что зрители поймут, что я хочу донести до них», — отметил Коляда, добавив, что сохранит интригу по поводу изменений в программах.

«Появилось что-то, чего не было раньше», — заявил фигурист, добавив, что конкретую вещь он назвать не может. По словам Коляды, отношение к самим программам у него изменилось, как и восприятие всего, что есть в них.

Напомним, в короткой программе Михаил Коляда выступит под песню Scorpions «Wind of Change», а в произвольной – под попурри из фильмов Чарли Чаплина.