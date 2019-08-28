Российские волейболистки смогли обыграть команду Испании на чемпионате Европы по баскетболу. Встреча прошла на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.

Волейболистки сборной России смогли обыграть соперниц за три партии. Первая завершилась со счетом 25:15, с каждой партией испанки прибавляли, но не смогли взять у россиянок ни одной. Вторая партия закончилась со счетом 25:19, третья — 25:22, итоговый счет — 3:0.

Больше всего очков команде принесла Ирина Королева — 15.

Для российских волейболисток эта победа на ЧЕ стала третьей — ранее девушки уже обыграли Белоруссию и Швейцарию, но уступили Германии.

Следующая встреча для сборной России станет последней в рамках группового этапа чемпионата Европы. Спортсменки встретятся со сборной Словакии, одной из хозяек турнира.