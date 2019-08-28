Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала о том, почему Ксения Синицына не смогла отправиться в США для выступления на втором этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде.

Тараканова выложила видеоролик на свой ютуб-канал, в котором показала свой путь из Москвы в Лейк-Плэсид. В видео вставлены кадры, на которых Тараканова и Синицына вместе ждут вылета в Шереметьево, однако в самолет Тараканова села одна.

«Я уже в самолете. Случилось непредвиденное – у Ксюши были какие-то проблемы с визой, ее не пустили. Получается, что она не полетит в Америку», — прокомментировала случившееся Тараканова, отметив, что она находится в полном шоке.

Напомним, соревнования на втором этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде пройдут с 29 по 31 августа.