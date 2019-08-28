Российские волейболистки сыграют против сборной Словакии на чемпионате Европы по волейболу. Матч пройдет сегодня, 29 августа, на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе. Словакия является одной из сборных-хозяек турнира.

Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Nevasport.

Ранее команда России одержала на турнире три победы и потерпела одно поражение. Со счетом 3:0 были разгромлены сборные Блелоруссии, Швейцарии и Испании. Неудача настигла команду Вадима Панкова в матче с Германией, россиянки проиграли со счетом 2:3.

Девять очков позволили России квалифицироваться в плей-офф чемпионата Европы по волейболу. По итогам группового этапа в следующий раунд выходит 16 команд — по 4 лучших сборных из каждой группы.