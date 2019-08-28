Подборка главных новостей за вторник, 28 августа, на Nevasport — для тех, кто пропустил спортивные события дня.

Россия победила Испанию на ЧЕ по волейболу и пробилась в плей-офф

Российские волейболистки смогли обыграть команду Испании на чемпионате Европы по волейболу. Встреча прошла на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия. Волейболистки сборной России смогли обыграть соперниц за три партии. Первая завершилась со счетом 25:15, с каждой партией испанки прибавляли, но не смогли взять у россиянок ни одной. Три победы на групповом этапе позволили россиянкам выйти в плей-офф турнира.

Сборная России разгромила Испанию в последнем матче перед ЧМ

Сборная России провела заключительный матч перед стартующим 31 августа чемпионате мира. На международном турнире в китайском Нинбо команда Сергея Базаревича неожиданно крупно обыграла сборную Испании — 74:55. Первая четверть прошла в равной борьбе, команды показывали защитный баскетбол и завершили ее вничью 21:21. Во второй, еще более защитной четверти, российской команде удалось сделать рывок, который продолжился и в третьем отрезке матча. По ходу него преимущество команды Сергея Базаревича достигало 19 очков — команда набросала 27 очков в корзину испанцев.

РФБ озвучил окончательный состав сборной России на ЧМ по баскетболу

Стал известен окончательный состав сборной России по баскетболу, которая примет участие в чемпионате мира в Китае. Тренерский штаб сборной России принял окончательное решение после товарищеской игры со сборной Испании. В окончательный состав вошли 12 футболистов, состав покинули Александр Платунов и Артем Забелин. В сборную России смог пробиться один игрок петербургского «Зенита» — форвард Андрей Зубков.

«Матч ТВ» не хочет, чтобы «Зенит» показал игру со «Спартаком» на Z+

В СМИ появилась информация о том, перезапуск онлайн-канала Z+, который планировался на 1 сентября к матчу «Спартак» — «Зенит», либо не состоится, либо состоится без главной фишки проекта — альтернативной трансляции встречи. Основных версий две: отказ «Матч ТВ» из-за трансляции на федеральном канале или протест клубов РПЛ против того, что «Зенит» находится не в равных правах с другими командами в отношении трансляций.

Гендиректор «Зенита» рассказал о ситуации с покупкой Миранчуков

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что клуб вел переговоры по трансферу братьев Миранчуков из московского «Локомотива», однако переход этих футболистов в летнее трансферное окно невозможен. По словам гендиректора клуба, «Локомотив» и «Зенит» не нашли взаимопонимания по вопросу трансфера, однако в будущем «сине-бело-голубые» могут возобновить переговоры.

Загитова проведет тренировку в Парке Горького

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова проведет тренировку в центре Москвы для всех желающих. Тренировка с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию пройдет в Парке Горького 4 сентября, в среду. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено. Организатором тренировки является производитель спортивной экипировки PUMA, лицом которого в России и является Алина Загитова.