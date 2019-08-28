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  • 23:01,  28 августа 2019
Бокс/MMA
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Порье пообещал дочке, что отнимет пояс UFC у Хабиба

Порье пообещал дочке, что отнимет пояс UFC у Хабиба
Дастин Порье. Фото: "Инстаграм" спортсмена

Американский боец Дастин Порье поделился милым видеороликом со своей дочерью накануне боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я принесу его домой для тебя, малышка», — подписал свою публикацию в «Инстаграме» Порье. В самом видео дочка Порье скандирует «Папа — чемпион!», а боец отвечает ей, что привезет новый чемпионский пояс.

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I’m going to bring it home for you baby girl.

Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier)

Бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс UFC в легком весе во второй раз. В октябре 2018 года он победил претендента на титул ирландца Конора Макгрегора.

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