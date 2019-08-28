Агент, представляющий интересы футболистов «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков Вадим Шпинев прокомментировал слухи о несостоявшемся переходе игроков в петербургский «Зенит».

По словам Шпинева, на данный момент братья Миранчуки сосредоточатся на выступлениях в Лиге чемпионов, а также игре за национальную сборную. По словам агента, у Алексея и Антона действующие трудовые договоры и сейчас они исполняют свои обязанности. «Может, завтра «Барселона» сделает предложение на 80 миллионов евро, и парни уедут», — сказал Шпинев, чьи слова цитирует портал «Спорт День За Днем».

Как считает агент, предложение может сделать и «Зенит», тогда братьям Миранчукам придется подумать. «Пока нет явной конкретики. Но я хочу подчеркнуть, что у ребят все в порядке в «Локомотиве», нет никаких конфликтов», — заключил Шпинев.

Отметим, гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клубы вели переговоры по трансферу Миранчуков.