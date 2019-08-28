Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски заявил о том, что хочет поехать на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году в составе олимпийской команды. Об этом сообщает издание SportBild.

Подольски отметил, что он бы хотел поехать на Олимпиаду, поскольку это честь для любого спортсмена. «Если ко мне есть интерес, я готов поговорить с ответственными», — отметил футболист.

Согласно регламенту футбольного турнира на Олимпийских играх, в каждой из сборных должно быть лишь три игрока, которые родились ранее 1 января 1997 года.

Лукас Подольски сейчас является игроком японского клуба «Виссел Кобе». Он выступает в чемпионате Японии с 2017 года после перехода из «Галатасарая». В 2014 году Лукас Подольски стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии.