Российский футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал исход заседания палаты по разрешению споров РФС по его конфликту с московским «Локомотивом».

Слова спортсмена приводит портал Чемпионат.com. Тарасов заявил, что заседание палаты продлилось около трех часов и завершилось его победой. «Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К «Локомотиву» претензий я не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворен», — сказал Тарасов после посещения офиса РФС.

Напомним, Дмитрий Тарасов получил травму в матче за «Локомотив» весной 2019 года, самостоятельно оплатил собственную операцию и восстановление, однако когда попросил бывший клуб возместить затраты, то руководство отказалось. После решения РФС «Локомотив» должен выплатить Тарасову всю сумму, которую он потратил на лечение.