Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил мнение, что уровень катания нынешних юниорок близок ко взрослому.

«Уровень юниорского катания девочек приближается к полноценному женскому одиночному», — сказал Лакерник, слова которого приводит «Р-Спорт». Специалист подчеркнул, что речь идёт о Камиле Валиевой и многих других российских спортсменках. На контрольных прокатах юниорской сборной России девушки катались не ка дети, уверен Лакерник.

Также Лакерник призвал обратить внимание на американку Алису Лю, которая выступила на Aurora Games. «Четверной лутц, два тройных акселя при хореографии достаточно высокого уровня», — сказал Лакерник и подчеркнул, что Лю катается по-взрослому.