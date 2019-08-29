Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут, за это время Джокович семь раз подал навылет, совершил восемь двойных ошибок и реализовал девять брейк-пойнтов из 18. Аргентинец записал на свой счет шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и сделал пять брейков.

В третьем круге Джоковичу предстоит встретиться с победителем пары Денис Кудла — Душан Лайович.

В ходе матча у Джоковича возникли проблемы с плечом: он испытывал боль при ударах слева.

Напомним, Джокович является действующим победителем US Open. В прошлогоднем финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.