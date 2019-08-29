Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может стать игроком итальянской «Сампдории» уже в ближайшие часы.

Как сообщает Sky Sport Italia, в Мюнхене состоялись переговоры представителей «Сампдории» с генеральным директором петербургского клуба Александром Медведевым прошли успешно. Они прошли вчера, 28 августа. На встрече также присутствовал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта и агент футболиста Пабло Саббаг.

«Сампдория» хочет арендовать Ригони на один год за 1 миллион евро с обязательством последующего выкупа за 9 миллионов.

Напомним, аргентинец был приобретен «Зенитом» у «Индепендьенте» в 2017 году за 9 миллионов евро. В 45 матчах полузащитник забил девять голов и сделал восемь результативных передач.