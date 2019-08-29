Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска.

Об этом сообщается на официальной странице клуба во «ВКонтакте». Сообщение клуба гласит, что Самедов включен в заявку ФК «Знамя» и дебютирует 7 сентября в матче с подольским «Витязем». Игра будет проходить на стадионе «Автомобилист».

«Знамя» играет в первенстве России среди любительских клубов.

Напомним, недавно Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры, сейчас спортсмену 35 лет. В конце июня 2019 года он покинул самарские «Крылья Советов» по истечении контракта. За карьеру Самедов также поиграл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ФК «Москва».

В августе стало известно, что Самедов займет пост генерального директора ФК «Олимп» из Химок.