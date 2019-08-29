Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Зенитом». По мнению эксперта, московский клуб наконец набрал нужную форму.

Ловчев заявил, что к данному противостоянию команды подошли на равных. Эксперт уверен, что «Зенит» лучше укомплектован, но играет не на классе. Игра «Спартака, по его мнению, пока не поставлена, но уже начал проявляться «спартаковский дух».

«С удивлением я увидел, что родился новый «Спартак». При таком накале «Спартак» практически непобедим», — заявил Ловчев, слова которого приводит Metaratings. Эксперт добавил, что команда пока непонятна с точки зрения игры.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в рамках восьмого тура чемпионата России. Игра будет проходить 1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Прямая трансляция будет доступна здесь.