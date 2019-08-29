Московский «Спартак» дома примет португальскую «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:15, прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

Главным арбитром матча назначен итальянец Давиде Масса, его ассистентами будут Фабиано Прети и Стэфано Алассио. В качестве резервного рефери выбран Фабрицио Паскуа. Ранее Масса никогда не обслуживал матчи с участием «Спартака».

Первая встреча проходила в Португалии неделей ранее. «Спартак» потерпел поражение с минимальным счётом 0:1. Автором единственного забитого гола стал нападающий «Браги» Рикардо Орта с передачи Жоау Новаиша на 74-й минуте.