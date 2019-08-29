Курьёзный эпизод произошел в матче второго круга US Open между американкой Винус Уильямс и украинкой Элиной Свитолиной.

После завершения первого сета тренер Уильямс, сидевший на трибуне, обратился к болбою с просьбой передать спортсменки стакан с напитком. Болбой взял его и направился к Уильямс, но та, не заметив юношу, прошла мимо него в подтрибунное помещение. Болбой растерялся и, не понимая, что ему делать, решил вернуть стаканчик обратно тренеру. Однако затем он передумал и отнес напиток к скамейке Уильямс. Вернувшись, спортсменка выпила свой напиток.

Видео эпизода было опубликовано на официальной странице US Open в «Инстаграме».

Напомним, победу в матче одержала Элина Свитолиина. Она обыграла американку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.