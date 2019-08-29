Ловчев — о Семаке: Грош цена тренеру, который не может воздействовать на команду

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением по поводу предстоящего матча «красно-белых» с петербургским «Зенитом».

По мнению эксперта, силы в матче будут равны — пятьдесят на пятьдесят. «Зенит» достаточно силён, но никто не может завести команду, уверен Ловчев. «Если отсутствие Семака на лавочке сильно влияет на игру, тогда грош цена тренеру, который не может воздействовать на команду тренировочным процессом или чем-то другим», — заявил экс-футболист, слова которого приводит Metaratings.

Ловчев отметил, что фактор домашнего поля даст «Спартаку» преимущество, но ожидаемый результат — это ничья. На его взгляд, «Зенит» будет доволен, если не потерпит поражение.