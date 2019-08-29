Сборная России по волейболу проведет заключительный матч в рамках группового этапа чемпионата Европы среди женских команд. Соперниками россиянок станут хозяйки соревнований — команда Словакии. Игра на стадионе «Словнефт-Арена» начнётся в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее сборная России одержала три победы в рамках группового этапа и потерпела одно поражение. Со счетом 3:0 были разгромлены команды Блелоруссии, Швейцарии и Испании. Неудача настигла команду Вадима Панкова в матче с Германией, россиянки проиграли со счетом 2:3.

Набранные 9 очков позволили России выйти в плей-офф чемпионата Европы.