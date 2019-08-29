УЕФА проверит Санкт-Петербург на готовность принять чемпионат Европы по футболу 2020 года. Официальная делегация Союза нанесет инспекционный визит в Северную столицу 9 сентября.

Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов на заседании оргкомитета турнира 28 августа. Отмечается, в составе делегации в Петербург прибудут 80 экспертов.

В рамках подготовки города к соревнованию был определен механизм передачи в доверительное управление «Зенит Арене» пешеходного моста через Южную дорогу. Также было решено, как будут использоваться сооружения, оставшиеся после предыдущих турниров — Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018. Кроме того, уже разработан план транспортного обслуживания Евро-2020.

Чемпионат Европы будет проходить в период с 12 июня по 12 июля 2020 года.