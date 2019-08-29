Игроки петербургского «Зенита» Сердар Азмун и Алексей Сутормин поделились ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Азмун отметил, что Лига чемпионов — важный турнир для любого футболиста, так как все команды играют на самом высоком уровне. Спортсмен не стал делать прогнозы жеребьевки и пояснил, что для него нет разницы, с каким соперником играть. «Нет особой разницы, кто именно нам попадется в группе. В Лиге чемпионов все команды великие, и мы должны их уважать», — сказал иранец, слова которого приводят «Известия».

Сутормин, напротив, заинтересован жеребьевкой и хочет узнать, какие соперники достанутся «Зениту». «Интересно, кто нам попадётся, и какой состав будет в нашей группе. Мы все очень ждём жеребьевку», — сказал футболист и подчеркнул, что в Лиге чемпионов не может быть слабых команд.

Жеребьевка состоится сегодня, 29 августа, в 19:00 по московскому времени.