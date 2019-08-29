Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов, присоединившийся в ФК «Знамя», будет играть бесплатно.

Как сообщает РБК-Спорт, юридического соглашения с клубом у Самедова нет. Директор команды Евгений Лукьянов отметил, что соглашение носит дружеский, а не официальный характер, так как «Знамя» является любительским клубом.

Напомним, сегодня стало известно, что Самедов включен в заявку ФК «Знамя» и дебютирует 7 сентября в матче с подольским «Витязем». Игра будет проходить на стадионе «Автомобилист».

Недавно Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры, сейчас спортсмену 35 лет. В конце июня 2019 года он покинул самарские «Крылья Советов» по истечении контракта.