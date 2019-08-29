Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов шокировал подписчиков необычным нарядом, в котором он прокомментировал предстоящий поединок с Дастином Порье.

В «Инстаграм»-аккаунте UFC Russia появилось видео, на котором Нурмагомедов назвал себя голодным орлом. По словам россиянина, 7 сентября он намерен поохотиться и поймать добычу. При этом боец был одет в длинную рубашку.

Пользователи «Инстаграма» обратили внимание на необычную одежду бойца. «Он прямо в этом платье полетит», — спросил болельщик в комментариях. «Че за халат?», — согласился другой подписчик.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов встретится с Дастином Порье на турнире UFC 242. Россиянин не выходил в октагон с октября 2018 года — после того, как удушающим приемом победил ирландца Конора Макгрегора.