Американский защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер рассказал, как в США относятся к России.

Бэйкер, слова которого приводят «Известия», заявил, что многие американцы относятся к россиянам как к врагам. Однако, по его мнению, многое уже изменилось. При этом Россия всё ещё ассоциируется у американцев с чем-то опасным, утверждает баскетболист.

Спортсмен подчеркнул, что не разделяет мнение своих соотечественников и относится к России положительно. Он сравнил Москву с Лос-Анджелесом, так как оба города состоят из районов, не похожих друг на друга.

Напомним, 26-летний Бэйкер присоединился к московскому ЦСКА нынешним летом. До этого он защищал цвета клубов НБА — «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс».