«Зенит» на правах чемпиона России попал в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и узнал возможных соперников. Nevasport составил для петербуржцев группу «смерти» и группу «жизни» и прикинул их шансы при таком жребии.

Группа «смерти»: «Зенит», «Тоттенхэм», «Интер», «Лейпциг».

Из второй корзины выбор весьма разнообразен: здесь два мадридских клуба, «Наполи», финалист прошлой Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и полуфиналист «Аякс». А еще есть дортмундская «Боруссия» и «Бенфика». Возможно, кто-то посчитает, что самым грозным соперником будут «Реал» или «Атлетико», но именно «Тоттенхэм» наиболее мотивирован на удачное выступление в ЛЧ. Лондонцы точно понимают, что в АПЛ их шансы близки к нулю, а вот в Европе можно снова побороться, и точно не «Зениту» их останавливать. Поэтому если «Тоттенхэм» и «Зенит» столкнутся в одной группе, команде Сергея Семака будет трудно рассчитывать на очки.

В третьей корзине сине-бело-голубых поджидают «Лион», «Байер», «Ред Булл Зальцбург», «Олимпиакос», «Брюгге», «Валенсия», «Интер» и загребское «Динамо». Здесь очевидно, что все команды проходимы, даже великие и ужасные греки, которые легко убрали «Краснодар». Однако «Интер» стоит отдельно. Миланцы отлично усилились, сменили тренера и просто исторически куда круче всех «Лионов» и «Валенсий». В Петербурге «Зенит» может даже победить, а вот в Италии мощное нападение нерадзурри точно отгрузит Луневу пару мячей.

В четвертой корзине собраны совершенно разные команды, совсем неравные по силам. «Зениту» может попасться кто-то из этого списка: «Лейпциг», «Генк», «Галатасарай», «Славия», «Црвена Звезда», «Аталанта», «Лилль». Возможно, сильнейший клуб здесь — «Аталанта», но с «Интером» в одной группе бергамцы играть не смогут, поэтому немцы — вполне адекватная альтернатива, особенно если вспомнить, как «Лейпциг» выбил «Зенит» из плей-офф Лиги Европы. Опираясь на неприятный опыт, петербуржцы что-то смогут противопоставить команде Нагельсмана, но и в Германии не стоят на месте, поэтому реванш, если он будет, получится захватывающим.

Группа «жизни»: «Зенит», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Генк».

Вряд ли клуб сможет реализовать план по продаже абонементов, если жребий сведет «Зенит» с этими командами. Самый интересный соперник здесь — «Бенфика», которая не пускала петербуржцев в четвертьфинал ЛЧ. Сейчас португальцы потеряли лидера, Жоау Фелиша, а «Зенит» неплохо усилился, да и на групповом этапе накал всегда меньше, поэтому под шумок «Зенит» вполне может набрать 4-6 очков в двух матчах с чемпионом Португалии.

Другой чемпион, хорватский, хоть и находится в третьей корзине, будет даже более проходимым соперником, чем «Генк». В последний раз загребцы играли в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. Тогда они не набрали ни одного очка, не забили ни одного гола, зато пропустили 15. Годом ранее «Динамо» начало матчи в группе с сенсации, обыграв «Арсенал» со счетом 2:1, но эти три очка остались единственными, а за оставшиеся пять матчей команда сподобилась всего на один гол. Чемпион Хорватии для чемпиона России точно не стал бы проблемой.

«Генк» — команда-загадка, которая взяла золото чемпионата страны впервые за восемь лет. Клуб покинул главный лидер, украинец Малиновский, который отправился в «Аталанту», и теперь совсем непонятно, кто в этой команде способен взять игру на себя. Бельгийские команды никогда не представляли из себя грозной силы, исключением является разве что «Андерлехт». Поэтому сине-бело-голубые, попадись им «Генк», должны брать максимальное количество очков с этой командой и выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

Любопытствовать осталось недолго. Уже сегодня вечером можно будет предположить, стоит ли фанатам «Зенита» надеяться на плей-офф ЛЧ.