Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что хотел завершить карьеру перед Олимпиадой, которая стала для него победной. Спортсмен завоевал золотую медаль на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
«Перед Олимпиадой-2002 думал о том, чтобы завершить карьеру, но отговорила любимая Татьяна Анатольевна», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
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Перед Олимпиадой-2002 думал о том, чтобы завершить карьеру, но отговорила любимая Татьяна Анатольевна @t.a.tarasova. В общем, посмотрите видео и сами все узнаете! а Тарасова ТА-forever the best💪 Полностью выпуск программы #ЧестноеСлово можно посмотреть на сайте @1tv. #первыйканал #николаев #съемки #тв #спорт #жизнь #тарасова #выбор #люблюсвоюработу #тренер #ученик #выбор #олимпиада #победа
Напомним, в Солт-Лейк-Сити Ягудин опередил своей соотечественника Евгения Плющенко, который стал вторым. Программы, исполненные Ягудиным — «Зима» и «Человек в железной маске» — до сих пор вспоминаются болельщиками.
До перехода к Тарасовой Ягудин тренировался вместе с Плющенко у Алексея Мишина, но сменил тренера и стал олимпийским чемпионом. Фигурист неоднократно подчеркивал, что не живет своими прошлыми успехами и сейчас уже не придает большого значения завоеванным наградам.