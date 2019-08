View this post on Instagram

Перед Олимпиадой-2002 думал о том, чтобы завершить карьеру, но отговорила любимая Татьяна Анатольевна @t.a.tarasova. В общем, посмотрите видео и сами все узнаете! а Тарасова ТА-forever the best💪 Полностью выпуск программы #ЧестноеСлово можно посмотреть на сайте @1tv. #первыйканал #николаев #съемки #тв #спорт #жизнь #тарасова #выбор #люблюсвоюработу #тренер #ученик #выбор #олимпиада #победа