Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что хотел завершить карьеру перед Олимпиадой, которая стала для него победной. Спортсмен завоевал золотую медаль на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

«Перед Олимпиадой-2002 думал о том, чтобы завершить карьеру, но отговорила любимая Татьяна Анатольевна», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в Солт-Лейк-Сити Ягудин опередил своей соотечественника Евгения Плющенко, который стал вторым. Программы, исполненные Ягудиным — «Зима» и «Человек в железной маске» — до сих пор вспоминаются болельщиками.

До перехода к Тарасовой Ягудин тренировался вместе с Плющенко у Алексея Мишина, но сменил тренера и стал олимпийским чемпионом. Фигурист неоднократно подчеркивал, что не живет своими прошлыми успехами и сейчас уже не придает большого значения завоеванным наградам.