Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала, насколько разным бывает хоккеист на льду и в домашней обстановке.

По словам девушки, у Овечкина невроятная связь с сыном. Даже первым словом ребёнка было именно «папа». Последние пару месяцев супруги живут в России, где у Овечкина постоянные командировки и проекты, но он всегда находит время на общение с сыном. «Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были», — заявил Шубская в интервью журналу Hello.

Напомним, супруги воспитывают сына Сергея, которому в августе исполнился год. Супруга хоккеиста сообщила, что не планирует долго сидеть в декрете и хочет в скором времени приступить к работе. По мнению Анастасии, она унаследовала характер матери и не хочет становиться домохозяйкой — для неё важна самореализация.