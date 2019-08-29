Букмекеры не верят в выход «Спартака» в групповой этап Лиги Европы

«Спартак» сыграет с «Брагой» в ответном матче квалификации Лиги Европы за право попадание в групповой этап. Игра состоится сегодня, 29 августа, букмекеры определили фаворитов.

Наиболее ожидаемым результатом является победа «Спартака» на своём поле. Если «красно-белые» выиграют матч, сыграет коэффициент 2.20, что соответствует 44% вероятности. На ничью ставят за 3.20 (30%), на успех «Браги» — 3.80 (26%).

При этом аналитики предполагают, что в следующий этап турнира по сумме двух матчей пройдет «Брага». Коэффициент на выход португальцев в групповой этап — 1.33 (69%), на «Спартак» — 3.33 (31%).

Прямая трансляция матча будет доступна здесь.