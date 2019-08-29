Известный журналист Василий Уткин выразил мнение, что тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может в следующем году вернуться в Россию и возглавить одну из команд РПЛ.

По мнению Уткина, Слуцкий может вновь стать главным тренером ЦСКА, который возглавлял с 2009 по 2016 год. «В ЦСКА есть Гончаренко, к которому есть вопросы. Он тренер совершенно иного, доказанного, уровня, но там что-то явно не так — доносятся разнообразные слухи из ЦСКА», — сказал Уткин в эфире телепрограммы «Футбольный клуб».

Также журналист предположил, что новым местом работы Слуцкого может стать «Спартак». По мнению Уткина, Кононов не является определяющей фигурой в стане «красно-белых», поэтому клуб может рассмотреть кандидатуру Слуцкого. «Из России предложения ему идут и идут», — подчеркнул журналист.

Напомним, по итогам сезона «Витесс» не смог попасть в Лигу Европы.