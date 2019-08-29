Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков оценил победу своих подопечных над Испанией в матче группового этапа чемпионаты Европы. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:22).

«Мы хотели победить и сделали это», — заявил Панков, слова которого приводит официальный сайт ЕКВ. Тренер отметил, что наиболее сложным стал третий сет, в котором россиянки немного сбавили скорость. При этом команде удалось справиться с давлением соперниц.

Специалист подчеркнул, что с нетерпением ждёт заключительную встречу со сборной Словакии. «Игра вновь пройдёт в шумной атмосфере», — сказал Панков.

Игра со Словакией состоится сегодня, 29 августа, и начнётся в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее сборная России уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы.