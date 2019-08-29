Американская теннисистка Серена Уильямс оценила своё выступление на Открытом чемпионате США. Во втором круге соревнований она обыграла свою соотечественницу Кэти Макнелли со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Уильямс осталась довольна результатом матча. «Я хочу выигрывать матчи, в которых действую не лучшим образом. Хочу побеждать соперниц, которые играют отлично», — заявил спортсменка, слова которой приводит официальный сайт тура.

Американка подчеркнула, что одержала множество побед за счет того, что могла собраться по ходу матча. При этом было и много трофеев, завоеванных по-другому, признала Уильямс.

«Я бы солгала, если бы сказала, что сложные матчи мне нравятся больше», — добавила Уильямс.

Следующей соперницей американки на US Open станет победительница встречи Каролина Мухова — Се Шувэй.