В Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Церемония будет проходить сегодня, 29 августа, и начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

В групповой этап турнира прошли два российских клуба — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

«Зенит» попал в первую корзину, компанию петербуржцам составили английские «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити», испанская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Ювентус» и немецкая «Бавария».

«Локомотив» попал в четвертую корзину.

Российские клубы не смогут попасть в одну группу, также они будут разведены с донецким «Шахтером».